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Александр Линников: Санкционный бумеранг уже вернулся в Европу
Аналитик, доцент Финансового университета при правительстве России Александр Линников в интервью "Панораме" рассказал, что санкционный бумеранг уже вернулся в Европу, и ведущие экономики Европейского союза сегодня испытывают серьезные проблемы, начиная с того, что существенно подорожало топливо. Это сказывается на экономике домохозяйств: удорожание топлива моментально приводит к удорожанию всех потребительских товаров, включая продукты питания.
"Сегодня обсуждается нефтяное эмбарго и, возможно, когда-то состоится и газовое. Это значит, что европейская промышленность, в частности, немецкая, итальянская, французская, чешская будет удушена недостатком энергоресурсов. Известное исследование оценивало потери экономики Германии от санкций 2014 года в 6 млрд евро ежегодно, а спустя всего два месяца после начала украинского кризиса потери германской экономики уже оцениваются более чем в 2 млрд. За какие-то два месяца! Это значит, что европейская промышленность, европейская торговля и простые люди, рядовые граждане, такие как мы с вами, ощутят на себе удар санкционного бумеранга", - констатировал аналитик.
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