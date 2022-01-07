Александр Лукашенко: 2021 год для Беларуси был лучше, чем 2020-й, но таким же поучительным

Православные верующие сегодня, 7 января, отмечают Рождество Христово. Пожалуй, это один из главных праздников с глубоким духовным смыслом. По доброй традиции этот светлый день с верующими разделил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Преподобных Оптинских старцев.





Состоялся и диалог с прихожанами. Разговор получился по душам. И это притом, что темы были самые острые: ситуация в Казахстане, направление нашей миротворческой миссии. Каким видится этот год для нашей страны? Да, 2022-й будет не самым простым, но вместе мы сможем прожить его достойно, сохранив свою страну и независимость, ведь наша сила в единстве. И это единство мы сохраняем в том числе и благодаря церкви.

Илона Красутская продолжит тему.



Факт Рождество. Время молитвы и веры, надежды и радости. И даже несмотря на морозную погоду, на душе очень тепло. Торжество великого дня сегодня объединяет всех православных христиан. Храм Преподобных Оптинских старцев. Первый деревянный в Минске. Совсем небольшой, но здесь очень уютно. Множество икон, в том числе старинных и привезенных с Афона.

Добрая традиция: 7 января Президент Беларуси всегда в храме

Поздравление гостей от учащихся воскресной школы умилит любого. Подарки ребята заслужили. На праздничное богослужение многие пришли семьями, с детьми. Соблюдали пост все 40 положенных дней. Каждый ставит свечку за здоровье родных и в память о тех, кого уже нет рядом. Символ всеобщей молитвы за страну, мир и спокойствие на нашей земле - рождественская свеча.

Откровенный разговор в храме

В этот день, конечно, хочется говорить только о добром и светлом. Но наша жизнь полна испытаний, и без их преодоления это доброе и светлое, увы, часто обесценивается и воспринимается как должное. Ушедший год был, конечно, лучше 2020-го, скажет Президент, и тем не менее нынешний не будет простым.

Об этом непросто говорить, но в эти светлые дни в разных точках планеты идут кровопролитные конфликты, звучат выстрелы. Кому-то не удалось встретить Новый год в кругу семьи, а детям не достались подарки. 2022-й уже начался с трагических событий на нашем общем постсоветском пространстве - в Казахстане.

Президент хоть и предупреждал, но для многих все это оказалось шоком. Благо, как только стало известно, что в Казахстан направляются силы ОДКБ, в стране стало поспокойнее.











Организация договора о коллективной безопасности накануне отправила в Казахстан миротворческий контингент. Вылетели и белорусы. Но не для того, чтобы, как некоторые пишут, пролить кровь, а чтобы помочь братскому народу стабилизировать ситуацию в регионе. Задача - не допустить проникновения бандформирований извне. Все люди нуждаются в мире, спокойствии и благополучии. И какая разница при этом, кто какой конфессиональной принадлежности?!

Подарки в Рождество

И как в такой светлый день без подарков?! В дар церкви от Президента икона святого Николая Чудотворца, выполненная в уникальной технике, и букет белых роз. Это уже традиция. Конечно, праздничные дни на этом не заканчиваются. Белорусы продолжат зажигать в храмах свечи и славить новорожденного Христа до Крещения. Но в проповедях духовенства звучит просьба не ограничивать себя лишь этим отрезком времени, а хранить любовь и благоговение в душе каждый день.