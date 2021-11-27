Александр Лукашенко: Беларусь не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы

Отвечая на вопросы журналистов (а такой возможностью воспользовались не только представители белорусских СМИ, но и ряда зарубежных государств), Президент Беларуси еще раз озвучил посыл мировым СМИ: наша страна не хочет никакой войны и противостояния в центре Европы! Впрочем, это и не в интересах самой Европы, чего не скажешь о Соединенных Штатах Америки, которым не впервой воевать чужими руками.



Александр Лукашенко отверг заявления, что якобы нам выгоден кризис с беженцами. Президент отметил: Беларусь в том числе является пострадавшей стороной в этой ситуации, и здесь нет никакой выгоды. Тем не менее глава государства заверил: Беларусь не против вести диалог на любом уровне, ведь главное - защитить людей.