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Александр Лукашенко: Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы


Президент посещает 103-ю воздушно-десантную бригаду

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Белорусские миротворцы отличаются на всех военных конкурсах, занимая победные и призовые места. В 103-й бригаде Президенту также продемонстрировали розыгрыш боевого эпизода "Действие подвижного контрольно-пропускного пункта" и показное вождениепод названием "вальс" на БТР-70. В эти минуты Президент общается с воинским коллективом бригады.

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