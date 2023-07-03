Александр Лукашенко: Без культурного наследия и крепкой духовной основы народ не может быть независимым

Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым без богатого культурного наследия и крепкой духовной основы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии награждения работников культуры и гала-концерте мастеров искусств, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня прекрасный вечер. Он венчает праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости нашей страны. Мы, как с вами и договаривались в свое время, отмечаем его здесь, уже традиционно в нашем Большом театре. Рад видеть всех вас в добром здравии и поздравить с этим великим праздником!" - начал торжественную церемонию глава государства.

Президент подчеркнул, что для белорусов независимость - это свобода и жизнь, подаренные поколением победителей. "И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках", - отметил белорусский лидер.



"Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Созидаете ее вы - люди искусства. Именно вы фиксируете исторический момент, отображая его в художественном слове, музыке, живописи, архитектуре и скульптуре, на кинопленке, в цифре. Другими словами - на века составляете летопись жизни поколения, жизни нашего государства. Мы уйдем, а это останется".

