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Александр Лукашенко: Без культурного наследия и крепкой духовной основы народ не может быть независимым
Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым без богатого культурного наследия и крепкой духовной основы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии награждения работников культуры и гала-концерте мастеров искусств, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня прекрасный вечер. Он венчает праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости нашей страны. Мы, как с вами и договаривались в свое время, отмечаем его здесь, уже традиционно в нашем Большом театре. Рад видеть всех вас в добром здравии и поздравить с этим великим праздником!" - начал торжественную церемонию глава государства.
Президент подчеркнул, что для белорусов независимость - это свобода и жизнь, подаренные поколением победителей. "И мы помним, что в разные периоды истории наши предки отстаивали эту свободу не только с оружием в руках", - отметил белорусский лидер.
"Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием и не имея крепкой духовной основы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Созидаете ее вы - люди искусства. Именно вы фиксируете исторический момент, отображая его в художественном слове, музыке, живописи, архитектуре и скульптуре, на кинопленке, в цифре. Другими словами - на века составляете летопись жизни поколения, жизни нашего государства. Мы уйдем, а это останется".
"Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета", - добавил глава государства. Он подчеркнул, что именно от мастеров искусств во многом зависит, будет ли независимость Беларуси укрепляться и передаваться из поколения в поколение. При этом важно помнить и том, что именно мы передадим следующим поколениям.
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