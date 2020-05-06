Александр Лукашенко: Двигателем современной экономики должны быть ученые

Экология и экономия. Двигателем современной экономики должны быть ученые.Президент оценил разработки электротранспорта на испытательном полигоне Академии наук.







Наука - двигатель экономики

Специалисты не первый год работают над элементами концепции новой зеленой экономики. То, что будущее за электротранспортом, уже ни у кого не вызывает сомнений. Как исполняются поручения в этой сфере, Глава государства проверяет лично. Президенту показали электромобили, льдоукладчики,

беспилотники и элементы питания. Уже через год в каждом регионе все должны увидеть реальный результат работы.





Президент пообщался с журналистами

Чуть позже Глава государства пообщался с журналистами. Конечно, вопросами по теме поездки представители СМИ не ограничились, спросили о самом актуальном. В частности, Александр Лукашенко ответил на критику решения провести парад. Во время общения с представителями СМИ