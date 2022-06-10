Александр Лукашенко: Государство для народа - современная суверенная политика Беларуси

Государство для народа - это современная суверенная политика Беларуси. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на республиканском семинаре-совещании по актуализации методов и форм работы с населением на местном уровне.

Глава государства обратил внимание на то, что как бы ни было тяжело, в разные периоды белорусской истории в стране всегда выдерживали установленные стандарты жизни человека: социальную справедливость в обществе, равные права и возможности всех граждан, национальные, культурные ценности и традиционный уклад жизни. Информационно-коммуникативные технологии сегодня занимают важное место в общественной жизни общества, в частности, в организации взаимодействия власти и населения, в обеспечении эффективной обратной связи в этом процессе. Налаженный контакт госорганов и граждан позволяет более эффективно и справедливо осуществлять работу государства.



Речь шла и о текущей экономико-политической ситуации. Глава государства акцентировал внимание на том, что если кто-то в Беларуси пытается набить карман на ситуации с санкциями, то государство будет пресекать эти попытки.



"Современный этап имеет одну особенность. Я внимательно анализирую процессы, которые происходят в нашем обществе. Есть определенные сложности в связи с санкциями: нарушена логистика, еще что-то. И этим хотят воспользоваться и воспользовались уже очень многие наши белорусы. Может быть, это и хорошо. Где-то подставить плечо государству, где-то занять нишу, которая освободилась. В общем, встроиться в новую логистику: кому-то запчасти, кому-то лекарство, кому-то еще что-то предлагают поставить. Но при этом я хочу, чтобы все понимали (особенно вы, здесь вся элита нашего государства, от нас зависят принимаемые решения), что нажиться, погреть руку и набить карман под ситуацию не получится".



Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню. Если только мы сойдем с этого пути, мы пойдем ровно транзитом по пути братской нам Украины. Поэтому давайте будем работать и жить вот так: соборно, толокой. Использовать наше вече, чтобы принимать решения и слышать, слушать наших людей. Особенно тех, кто обеспечивает нам продовольственную безопасность, одевает нас, производит все то, что мы умеем и не умеем делать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси



Президент: Мы приняли решение и будем эффективнее бороться с фейками







Еще одна важная тема в коммуникации граждан и государства - правдивость информации. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси будут эффективнее бороться с фейками. В конечном счете это формирует доверие к официальным средствам массовой информации.

"Мы понимаем, насколько сегодня важно максимально и разумно использовать возможности, в том числе цифровых ресурсов, выстраивать взаимодействие со средствами массовой информации. Видим, как мгновенно разлетается информация, порой самые откровенные фейки, что создает основу для социальных взрывов. Видим, как важно своевременно реагировать на вбросы, разъяснять принятые решения людям, а также вовлекать их в процесс управления, адекватно реагировать на созидательные инициативы, которые идут от народа", - отметил Президент.



"Говорили о том, что фейки (так уж случилось) сделаны красочно, броско, подстраиваются под разного рода легкие инстинкты наших людей. И они, как в народе говорят, очень быстро и легко заходят. Они более интересны, нежели наша "скучная" жизнь. И это сложность, с которой нам приходится сталкиваться в борьбе с этими фейками. Но от этого никуда не денешься. Мы приняли решение и будем эффективнее бороться с этой ложью. Потому что она в конечном итоге, как мы видели, может перевернуть общество", - заявил Александр Лукашенко.



В мероприятии приняли участие около 700 человек. В их числе высшие должностные лица, а также те, кто занимает руководящие должности в госорганах и организациях, представители аппарата Совета Министров, Совета Республики, Палаты представителей Национального собрания, руководство госорганов, Администрации Президента, представители обл-, райисполкомов и местных организаций в городах, местных Советов депутатов, Академии управления при Президенте, общественных объединений и экспертного сообщества, руководители ведущих СМИ.

На семинаре также было отмечено, что запросы у белорусов растут, власти надо этому соответствовать. И подобные мероприятия являются своего рода промежуточным контролем выполнения тех задач, из которых и складывается общий политический курс развития государства.



Заключительный посыл для управленцев любого звена в текущий момент: все должны не просто работать добросовестно и эффективно, но и прилагать усилия для того, чтобы сохранить мир и спокойствие в Беларуси.