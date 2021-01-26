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Александр Лукашенко и профильные министры обсудили готовность ведомств и инфраструктуры к биометрическим паспортам
Внедрение биометрических документов в жизнь белорусского общества. Об этом накануне говорили во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко и профильные министры обсудили готовность ведомств и инфраструктуру к новым паспортам. ID-карта будет использоваться как внутренний документ, а биометрический паспорт нужен для поездок в другие страны. Визуально он похож на привычную белорусам "синюю книжку". Главный критерий президента - добиться максимальной безопасности данных белорусов и доработать отдельные моменты.
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Однако после детального обсуждения документ отправлен на доработку. Отметим, введение новых паспортов не отменяет старые. Документы действительны до окончания своего срока. Как предполагает МВД, в этом году выдадут до 800 тысяч ID-карточек и около 300 тысяч биометрических паспортов. Новая дата внедрения документов станет известна позже.
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