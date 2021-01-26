Александр Лукашенко и профильные министры обсудили готовность ведомств и инфраструктуры к биометрическим паспортам

Внедрение биометрических документов в жизнь белорусского общества. Об этом накануне говорили во Дворце Независимости. Президент Александр Лукашенко и профильные министры обсудили готовность ведомств и инфраструктуру к новым паспортам. ID-карта будет использоваться как внутренний документ, а биометрический паспорт нужен для поездок в другие страны. Визуально он похож на привычную белорусам "синюю книжку". Главный критерий президента - добиться максимальной безопасности данных белорусов и доработать отдельные моменты.

