Александр Лукашенко: Какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас

Беларусь встретила 2019! По доброй традиции за несколько минут до боя курантов к народу нашей страны обратился Президент Александр Лукашенко.

Глава государства сделал акцент на том, что Новый год - теплый семейный праздник, который согревает и радует сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях. И это самое важное и лучшее время, чтобы уделить внимание своим близким. В особенности детям. К которым отдельная просьба: не забывать, что у них есть родители, бабушки, дедушки, просто провести время вместе и подарить тем самым немало счастливых минут.



Президент Александр Лукашенко:"Вместе с нами в это праздничное время наше будущее -молодежь. То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия.

Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома.



Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости, и именно такой сохранить страну для детей и внуков.

Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей.



Он стал первым в трилогии малой родины. Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией.



Вернул к истокам. Туда, где по-особому бьется сердце, где вспоминается самое сокровенное.



Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым.



И в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой.



Я не могу обойти вниманием тех, кто сейчас на посту, - хранителей наших жизней, людей, обеспечивающих военную и экономическую безопасность Беларуси. Огромное вам спасибо за службу и преданность делу!



Уходит 2018 год. Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов, и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны. Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность".