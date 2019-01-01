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Александр Лукашенко: Какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас
Беларусь встретила 2019! По доброй традиции за несколько минут до боя курантов к народу нашей страны обратился Президент Александр Лукашенко.
Глава государства сделал акцент на том, что Новый год - теплый семейный праздник, который согревает и радует сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях. И это самое важное и лучшее время, чтобы уделить внимание своим близким. В особенности детям. К которым отдельная просьба: не забывать, что у них есть родители, бабушки, дедушки, просто провести время вместе и подарить тем самым немало счастливых минут.
Президент Александр Лукашенко:"Вместе с нами в это праздничное время наше будущее -молодежь. То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия.
Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома.
Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости, и именно такой сохранить страну для детей и внуков.
Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей.
Он стал первым в трилогии малой родины. Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией.
Вернул к истокам. Туда, где по-особому бьется сердце, где вспоминается самое сокровенное.
Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым.
И в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой.
Я не могу обойти вниманием тех, кто сейчас на посту, - хранителей наших жизней, людей, обеспечивающих военную и экономическую безопасность Беларуси. Огромное вам спасибо за службу и преданность делу!
Уходит 2018 год. Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов, и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны. Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность".
Александр Лукашенко особо отметил важность года наступающего. Ведь это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 25-летия основного закона Беларуси и год II Европейских игр. Несомненно, это будет время тяжелого труда, побед и поражений. Но вместе мы способны творить невозможное. И каким будет новый, 2019, зависит от каждого из нас!
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