Александр Лукашенко: Каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом

Идти от жизни, изобретать на злобу дня! Александр Лукашенко сегодня встретился с нашими учеными и нацелил их работать в тесной связке с реальным сектором экономики.

Лучшим ученым Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Это ежегодная традиция - на старте года отмечать успехи белорусской науки. Ведь труд ученых формирует будущее. А впереди Год качества. Поэтому так важно не останавливаться в научном поиске, развивать национальную научную школу. Президент убежден: от достижений ученых напрямую зависит не только наше благосостояние и качество жизни, но и фундамент государственности.

"Каждый ученый, работающий в Беларуси, должен быть патриотом. Мою позицию вы знаете: без любви к своему Отечеству не стоит и браться за дело. Да, наука призвана служить людям, всему человечеству, она интернациональна. А вы, белорусские ученые, призваны служить прежде всего своему народу", - подчеркнул Глава государства.

"И говоря о качестве исследований, которые стали смыслом вашей жизни, мы говорим об их созидательной составляющей. В любом научном замысле и поиске красной нитью должна прослеживаться забота о простых вещах и потребностях наших людей. Нам не нужны исследования ради исследований, диссертации ради диссертаций. Я это говорю осознанно, потому что иногда, когда мне докладывают и через ВАК (Высшая аттестационная комиссия. - Прим.) проходят некоторые диссертации, название прочитаешь - сразу не поймешь. А когда в содержание вникаешь - чудеса и только. Поверьте, я не критикан в этом плане. Как человек очень информированный (и опыт работы у меня уже приличный) я думаю: а где же это применить? Нам ли это надо? И это не тема фундаментальных исследований, это наша прикладная наука, - заметил Александр Лукашенко.







Изобретения наших ученых нужно поставить на службу экономике, требует Президент. Нельзя допускать, чтобы открытия оставались на бумаге. Они должны приносить пользу людям и стране.

Прикладной характер научных исследований укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. В стране всегда поддержат прорывные проекты. Но Александр Лукашенко призывает сосредоточиться на самых актуальных.



"Надо финансировать в науке то, что нам сейчас надо. Естественно, без изучения и продвижения фундаментальной науки невозможно. Но давайте двигать фундаментализм, который будет способствовать прикладной тематике, - заявил Глава государства. - Надо больше от жизни (идти. - Прим.)".



"Ну зачем нам фундаментальная и даже прикладная наука в тех отраслях, где и школ у нас нет, и вообще этим мы заниматься не будем, потому что это катастрофически дорого?" - заметил Президент.



"Нам надо точно определяться, в каком направлении двигаться. Это я говорю и для организаторов нашей науки, и для Министра образования, и для ВАК (Высшей аттестационной комиссии. - Прим.). Чтобы они были настоящим "чистилищем", чтобы ни в коем случае не пропускали "абышто", как в народе говорят", - обратил внимание Глава государства.



Президент обсудил с учеными перспективы и проблемы

Встреча Президента с учеными - это всегда возможность обсудить перспективы и проблемы в разных отраслях научных изысканий. Как ученые включаются в большую работу по импортозамещению? Как привлечь в науку молодежь? Какие сферы сегодня приоритетны? Александр Лукашенко подчеркивает: прикладной характер открытий важен, но при этом нельзя забывать и о гуманитарной сфере - она формирует мировоззрение. Многому нас учит история: ее уроки важно помнить. Так, главе государства представили исследование о роли молодежи в Советской Беларуси 20-30-х годов прошлого века. Президент провел параллели с нынешним временем.

Президент: Идет смена поколений, и этот опасный период нам надо пройти очень аккуратно

"Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный. Тогда еще более глобальная ломка происходила в производстве, в основе всей этой жизни. Коллективизация, индустриализация - тяжелые были времена. Люди справились. Нам сейчас проще: у нас солидная база, в том числе и научная. Но идет смена поколений, и нам бы тут не ошибиться. Поэтому вам и вашим ученикам надо быть поближе здесь", - подчеркнул Глава государства.

"Сейчас я очень переживаю: конституционным органом стало у нас Всебелорусское народное собрание и прочее. Если кто-то думает, что это просто кресло для Лукашенко - чепуха полная. Это не просто. Это серьезно. Это и какой-то ограничитель для органов власти, и надзор сверху. И люди там должны быть соответствующие представлены. Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить. Поэтому этот орган очень важен для нас, его надо вмонтировать в нашу жизнь. Этот орган должен во время переходного периода, смены поколений быть на страже, он должен видеть, что происходит. Поэтому и Военную доктрину, и Концепцию национальной безопасности - вопросы войны и мира (для нас они важнейшие) именно там должны решать", - убежден Александр Лукашенко.

Дипломы доктора наук из рук Президента сегодня получили 12 ученых. И еще 9 - аттестаты профессора. Разработки в медицине, историографии, химии и физике, экономической политике и лингвистике - это лишь некоторые из отмеченных трудов ученых. Все они - новаторы в своих сферах.

Президент призовет двигать науку вперед, не останавливаясь на этом пути. Без нее невозможно развитие. Задача ученых - подтягивать производства и экономику. А с ними - качество нашей продукции.

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