Александр Лукашенко: Хлеб начинается с ученых

Хлеб начинается с ученых. Президенту сегодня показали экспериментальные поля Национальной академии наук в Смолевичском районе. Сохраненная школа позволяет сегодня работать одновременно с улучшением десятков культур.

Хотя для экспериментов даже с двумя-тремя сортами нужны сотни тысяч вложений. Зерно, кормовые культуры, лен, подсолнухи - все это можно выращивать в Беларуси. И потенциал увеличения урожайности есть. Селекционно-семеноводческий комплекс академии работает над сортами не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. Люцерна с люпином - бобовые, богатые белком, который очень помогает правильно формировать корм для скота. Именно от этого зависит молочная и мясная промышленность фактически круглый год.





"Уже пошел вал обращений людей: "Почему Президент к нам не приедет?" и так далее. У нас ведь тысячи, тысячи таких точек, куда просят люди приехать по разным причинам: приехал - что-то сделали, посмотреть на Президента, он должен посмотреть. Должен сказать, чтобы люди понимали, что несколько тысяч - я все равно не успею побывать там. Наверное, не совсем правильно, если я буду мотаться по всем точкам без выбора. Я еду туда, где можно увидеть что-то новое", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел в пример недавний визит в Мядельский район. Там вовлекли в оборот брошенные земли и фактически с нуля создали хорошее хозяйство. В планах у главы государства посетить одно из хозяйств под Гродно: "Чем-то губернатор хочет нас удивить. Посмотрим чем".

"То есть, если что-то есть новое, надо об этом говорить. И не для того, чтобы только мне посмотреть, а для того, чтобы это внедрять и осваивать в стране, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Давайте на-гора что-то новое - мы поедем, посмотрим и будем осваивать".

Технология выращивания и хранения, почти круглосуточный присмотр за культурами на поле. Эффект работе в аграрной сфере может дать только исключительная щепетильность и отношение к хлебу "как к своему". Президент не исключает, что в Беларуси могут увеличить и посевы подсолнечника, чтобы в стране было собственное масло. С сортами, опять же, могут помочь ученые: их знания и опыт - действительно золотой кадровый фонд. После развала Советского Союза в Беларуси не только сохранили, но и развили отечественную школу семеноводства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Вы уникальнейшие люди, не для лести вам сказано. В мире этого нет - того, что есть у нас. Для вас это просто - вы взяли и рассказали, а я-то видел разное. В мире этого нет. Мы это и сохранили, и превзошли, это ценность, это величайшая ценность. Это гораздо ценнее, чем то, что вы производите, хотя это надо всему миру.









Дмитрий Лужинский, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по земледелию рассказал, что в РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" ведется работа по селекции 38 видов сельскохозяйственных растений, производство оригинальных семян - около 140 районированных сортов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: С одного колоска начинают возделывать и доводят до тысячи тонн. Это дороже золота! Люди должны понимать то, что они пришли и кусок хлеба купили в магазине. Вот хлеб начинается с ученых.

Внимание и расторопность управленцев на месте - главные составляющие такого успеха, считает Президент. Профильное министерство должно больше работать на местах. Технологии и дисциплина наше.

