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Александр Лукашенко наградил выпускников вузов
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня, накануне Дня Независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, провел церемонию награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, пишет БЕЛТА.
"Сегодня судьба совершенно заслуженно привела вас в святую святых политической жизни страны - во Дворец Независимости, - отметил глава государства. - Здесь бывают разные люди: высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды и научные степени".
Александр Лукашенко обратил внимание: "Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьмаособый смысл. Вы - символ будущего, будущего родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по абсолютноуверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнение родных и близких".
"А впереди не менее сложная, но интересная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю: делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовые составляющие успеха любого человека", - выразил мнение Александр Лукашенко.
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