3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы
Послания Главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур.
В поздравлении Президенту России Владимиру Путину Глава государства отметил неоценимый вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян!
В послании Председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко подчеркнул: "Храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств - основателей ООН".
Поздравление Александр Лукашенко направил и в адрес Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В нем отмечено:
"Наша страна высоко ценит солидарность участников антигитлеровской коалиции, в том числе поддержку США в рамках программ ленд-лиза и восстановления разрушенной войной экономики. Убежден, что в сегодняшних непростых обстоятельствах международное сообщество должно объединить свои усилия в целях сохранения мира и стабильности".
В посланиях в адрес Королевы Великобритании Елизаветы II и Президента Франции Эммануэля Макрона подчеркивается важность открытия Второго фронта. Высадка войск союзников в Нормандии приблизила общий триумф и стала ярким примером мужества и решительности народов, объединенных борьбой за свободу и независимость.
Также Александр Лукашенко направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Грузии. В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
Голубничий: Евразийская безопасность - это про мир, а Беларусь - мирная страна
Минск полностью готов ко II Минской международной конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов