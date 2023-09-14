Александр Лукашенко направил приветствие участникам республиканской конференции по сохранению исторической правды и памяти

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам республиканской научно-практической конференции "Государственная политика в сфере истории: проблемы и перспективы сохранения исторической правды и памяти", пишет БЕЛТА.

"Мы, белорусы, народ с богатой многовековой историей. Мы гордимся своим прошлым, великими достижениями и достойно пройденными испытаниями наших предков. Помним, в каких непростых условиях создавался ценностный фундамент белорусской государственности. Сегодня на его основе продолжаем национальное строительство и укрепляем суверенитет Беларуси", - говорится в приветствии.

Александр Лукашенко при этом констатировал, что современные вызовы глобального мира создают угрозу потери духовно-нравственного начала, без которого нет будущего у народа и страны. "Поэтому мы должны более принципиально и бескомпромиссно отстаивать правду, воспитывать подрастающее поколение на примере традиционных ценностей белорусов, их героических и трудовых подвигов. Ведущая роль в этой важной миссии принадлежит исторической науке", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент выразил убеждение, что конференция, которая проходит в преддверии Дня народного единства, станет еще одним уверенным шагом к осмыслению эпохальных событий прошлого, позволит дать ответы на самые сложные вопросы, послужит общему делу популяризации отечественной истории.