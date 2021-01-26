Александр Лукашенко: Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании

"Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди и организации при получении новых документов и их последующем использовании. Мне важно услышать, что все организационные и технические нюансы учтены. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает. Не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов".