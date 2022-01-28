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Александр Лукашенко: Необходимо учесть урок с мостом на Немиге

Александр Лукашенко: Необходимо учесть урок с мостом на Немиге

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил задачи в области контроля за состоянием мостовых сооружений, сообщаетБелТА.

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