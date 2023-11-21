Александр Лукашенко непрерывно контролировал эвакуацию белорусских граждан из сектора Газа - слова благодарности звучат в его адрес

Спасибо большое Президенту Беларуси, что у него работают такие парни, такая команда. Они нас так поддерживали и сделали все возможное и невозможное, чтобы нас оттуда вытащить. Мы не платили вообще ничего. Нас кормили, обеспечили всем необходимым. Мы ни в чем не нуждались.

Елена Шаад, гражданка Беларуси