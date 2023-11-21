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Александр Лукашенко непрерывно контролировал эвакуацию белорусских граждан из сектора Газа - слова благодарности звучат в его адрес

Александр Лукашенко непрерывно контролировал эвакуацию белорусских граждан из сектора Газа - слова благодарности звучат в его адрес

41 человек. 22 из них дети от трех лет. Их эвакуация из сектора Газа была делом тонким. Работали в контакте с российскими коллегами и на постоянной связи с белорусским Президентом. Ему докладывали обо всех нюансах, Александр Лукашенко контролировал, давал дополнительные команды. Авторитет и мудрость сработали.

Хронологию страшных событий на Ближнем Востоке от лица пострадавших, но уцелевших белорусов смотрите в спецрепортаже АТН "Операция "Эвакуация". Поручение выполнено!".

Можно гордиться, что мои дети - белорусы. Они должны гордиться, что у них белорусское гражданство.
Мохаммед Эльнади, супруг гражданки Беларуси
Мне очень приятно такое человеческое отношение. Я благодарен Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Абдель Шейх-Али, супруг гражданки Беларуси
Спасибо большое Президенту Беларуси, что у него работают такие парни, такая команда. Они нас так поддерживали и сделали все возможное и невозможное, чтобы нас оттуда вытащить. Мы не платили вообще ничего. Нас кормили, обеспечили всем необходимым. Мы ни в чем не нуждались.
Елена Шаад, гражданка Беларуси

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