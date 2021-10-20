Александр Лукашенко об онкопомощи в Беларуси: Система выстроена

Как работает система здравоохранения в условиях пандемии коронавируса? Президент Беларуси продолжает серию рабочих мероприятий, посвященных медицинской тематике. В центре внимания не только лечение пациентов c COVID. Сегодня глава государства посетил РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах. Александр Лукашенко поинтересовался, насколько эффективно в стране выстроена система онкопомощи, развитием которой начали заниматься еще два десятка лет назад при его участии.

Как доложили Президенту, в Беларуси удалось не только сохранить базу, но и расширить возможности онкологической помощи пациентам. Созданная система во многом уникальна, и к ее работе проявляют большой интерес за рубежом. Как специалисты, так и пациенты. На экспорте медицинских услуг остановились отдельно. Это направление достаточно востребовано среди иностранцев. Александр Лукашенко в связи с этим обратил внимание, что на том же Западе аналогичные по качеству услуги стоят значительно дороже.

Президент посетил красную зону Минской областной клинической больницы

Была затронута и тема вакцин, в том числе от COVID, политизация этого вопроса в мире, стремление заработать большие деньги на проблеме. Сегодня же Президент посетил Минскую областную клиническую больницу. Здесь речь как раз шла о работе в условиях коронавируса. Глава государства ознакомился с порядком оказания медпомощи пациентам, а также вновь посетил красную зону. В предыдущие волны Александр Лукашенко уже неоднократно бывал в отделениях, где лечат пациентов с COVID.





Также Александр Лукашенко пообщался с представителями трудового коллектива Минской областной клинической больницы. И поблагодарил медиков за их ежедневную работу. Обсудили и насущные для врачей вопросы. К примеру, работники больницы попросили содействия в вопросе жилья. Глава государства пообещал рассмотреть варианты.







Президент ответил на вопросы медиков Минской областной больницы

Глава государства поддержал строительство нового корпуса для Минской областной клиники. Но проект поручил пересмотреть. Обсуждалось и будущее Боровлян. Этот населенный пункт, по мнению Президента, уже готов стать полноценным городом. Высказался Александр Лукашенко и по поводу своей вакцинации от COVID-19 - привьется Президент только белорусским препаратом.

