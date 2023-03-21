Александр Лукашенко обозначил главные темы разговора с теми, кто работает на порядок для страны

Национальная безопасность и ситуация в силовом блоке - так Президент сегодня обозначил главные темы разговора с теми, кто работает на порядок для страны. Это армия, милиция, госбезопасность, прокуратура, следователи, судьи, спасатели, пограничники. Криминогенная ситуация в стране контролируемая, но, как было сказано, "это не повод расслабляться". Всевозможные угрозы (и внешние, и внутренние) должны быть в поле зрения силовиков. Готовыми нужно быть к любым событиям.

Это подтверждает и последний случай в Гродно. Там был нейтрализован иностранный террорист со взрывчаткой и оружием. И даже страшно представить, чем бы это грозило, если бы весь этот арсенал пошел в дело. Работа спецслужб по обезвреживанию террориста была блестящей.

У Президента подробно обсудили работу силовых структур в целом и прошлись по всем аспектам национальной безопасности. По каждому направлению сделаны выводы и даны соответствующие поручения. Будет усилена и координирующая роль прокуратуры. Главное - за масштабными операциями видеть и решать, казалось бы, рутинные, каждодневные проблемы. Наталья Бреус с подробностями.

Такое количество офицеров во Дворце Независимости увидишь нечасто. Хотя, конечно, генералы с докладами у Президента регулярно. Сегодня впору было растеряться от многообразия мундиров и погон. Форма у силовиков разная, но заточены все на общее дело - работают на порядок в стране и по периметру.

В феврале Президент поручал собрать всех вместе, чтобы поговорить об итогах работы, но что еще важнее - о проблемах. Армия, прокуратура, следственные органы, МВД и КГБ выполняют схожие задачи. Должны видеть и понимать, кто чем живет.

"Тема нашего сегодняшнего совещания - национальная безопасность и ситуация в силовом блоке. Как это принято ежегодно, в начале года по итогам прошедшего каждый министр силового блока доложил мне о ситуации на подведомственной территории. Естественно, вы понимаете, что это за доклады. Я не хочу сказать, что они не профессиональны. Они очень профессиональны. Но, как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо. Но есть же и недостатки. И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам", - обратил внимание белорусский лидер.

"Поэтому учитывая, что вы очень хорошо доложили мне об успехах письменно, последокладагенерального прокурора ему было поручено подготовить основательно доклад с анализом ситуации в силовых ведомствах", - напомнил Александр Лукашенко.

Закидывая удочку наперед, Александр Лукашенко предупредит, что побывает в ведомствах на итоговых коллегиях. Но это через год, а сейчас назрел анализ общей обстановки в силовом блоке и его реакции на вызовы. Ситуация вокруг страны напряженная. Плюс внутренних кейсов хватает. И очень часто это звенья одной цепи.

"В общих чертах ситуацию вы знаете. Но расслабляться, как я всегда говорю, не время. На днях в Гродно был нейтрализован заброшенный к нам иностранный террорист", - сказал Президент.

"Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов, - заявил глава государства. - За что молодцы наши ребята: при такой острой ситуации, когда шло сражение в ограниченном пространстве и когда со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое), не погиб ни один военнослужащий группы "А", которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать".

"То, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан и должностных лиц... Они все задокументированы пожелания его и планы (террориста - прим. ред). Как обычно, надо проинформировать общественность о результатах этой операции и сорванных планах наших врагов. Люди должны это знать. И вы, руководители силовых ведомств, как никто понимаете, что это нам очередной сигнал. Нам необходимо быть готовыми к любым событиям, следовательно вопросы противодействия внутренним и внешним угрозам должны быть на особом контроле", - заявил белорусский лидер.

Нынешнее совещание, скорее, на упреждение. Ведь криминогенная ситуация в стране контролируемая. Число преступлений не растет. Сократилось количество убийств. На 13 % меньше погибло человек от преступных посягательств.

Но разве расслабишься. Мошенники не дремлют - потерпевших от них стало вдвое больше. Слабое звено - пожилые люди. Увы, поддаются на уловки телефонных аферистов.

Я всегда думал, что пенсионеры у нас - люди сообразительные с точки зрения опыта. Но, как видите, в самых простых ситуациях они отдают деньги просто не сопротивляясь.

В связи с этимПрезидент поинтересовался, какие меры планирует принять милиция совместно с иными государственными органами в этом направлении. Александр Лукашенко

"Этих людей (пенсионеров - прим. ред.) нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит", –акцентировал внимание белорусский лидер.

"По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Необходимо усилить работу по их защите, а также профилактике подростковой преступности. Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена! Принять самые жестокие меры в этом плане", - заявил глава государства.

"Вы понимаете, мы всегда вот так ходим на расслабоне, как в народе говорят, потому что это не касается ни наших с вами жен, ни наших дочерей. Не дай бог, конечно, но вы сядьте и представьте это себе. И когда представите, исходите из этого. Это надо выкорчевывать из нашего общества самыми жестокими методами. Как борьба с терроризмом", - подчеркнул белорусский лидер.

Масштабные спецоперации - это высший пилотаж и новые звездочки на погонах. Они кончено, делают честь нашим правоохранителям. Успехи окрыляют. Но за масштабом нужно видеть и, казалось бы, рутинные проблемы.

С небес на землю возвращает Президент. Мелочей в безопасности не бывает. Беспокоит, например, что тем, кто раз ступил на преступную дорогу, трудно сойти с этого пути. Добрая треть преступлений - рецидив.

"Здесь тоже надо пожестче с ними обращаться. Неработающий человек - потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны. Еще раз обращаю ваше внимание, чтобы вы серьезно отнеслись к тем, кто сегодня не работает. Это точно преступник, ничего не надо доказывать: если он сегодня не работает, где он берет на жизнь? Ясно где", - указал Лукашенко.

В борьбе с преступностью, конечно, все средства хороши. Президент здесь за эффективную работу. Но не ради статистики, а ради реального общественного порядка.

"Наше общество живет не в вакууме и видит все, что происходит. Бытует мнение, что сотрудников органов внутренних дел в первую очередь интересует не судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Ну да, цифры и рейтинги должны быть, никто не против. Но если мы живем только ради цифр и рейтингов… Хотелось бы услышать, так ли это, отошли ли мы от палочно-галочной системы оценки деятельности?" - сказал Президент.

Настораживают Александра Лукашенко и факты преступлений среди военнослужащих, в том числе совершенных офицерами различных силовых структур. "В чем причина таких явлений?" - спросил он, отметив, что много раз указывал министру обороны на недопустимость того, что порой происходит в воинских подразделениях.

Провести анализ положения дел в силовом блоке и ситуации с преступностью в стране было поручено прокуратуре. Андрей Швед скажет главное - законность и правопорядок обеспечен.

Радуют подвижки в работе по противодействию наркопреступности. Сократилось число таких правонарушений, да и погибать от наркотиков стали меньше. Дают результаты и усилия в борьбе с киберпреступностью. Но острые углы генпрокурор сглаживать не будет.

"Проблемных вопросов обеспечения правопорядка, к сожалению, остается немало. В первую очередь противодействие экстремизму и, как показало начало этого года, его крайнему проявлению - терроризму, - отметил Андрей Швед. - Генеральная прокуратура занимает четкую и последовательную позицию: нарушение принципа неотвратимости наказания ведет к безнаказанности и, как следствие, совершению более тяжких преступлений. В настоящее время обстановка характеризуется стремительной радикализацией действий экстремистов. Теракты в Мачулищах и Гродно еще раз показали: необходимо совершенствование деятельности правоохранительных органов по предотвращению терроризма".

Громкий и резонансный случай попытки теракта подстегнул сказать вслух то, о чем давно думали. Назрело усиление контроля и ответственности по беспилотникам. А кейс с "ЧВК Редан" показал, как быстро подрастающее поколение поддается на информационные манипуляции. Тут работать и работать на профилактику. Среди того, что настораживает, и дорожная безопасность. Авария с маршруткой в Смолевичах обнажила ряд проблем.

"Выявились серьезные проблемы в безопасности перевозок пассажиров. В этом маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек, т.е. в погоне за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей. Видите, совокупность факторов. Одно цепляется за другое. Мы сейчас проверили: в службе Миноблтранса более 100 грузовиков ездят без техосмотра. Каждый из них - это опасность на дороге. И это только в одном предприятии", - заметил Андрей Швед.

По его словам, по всей стране сейчас проводится тотальная проверка, по поручению главы государства наводится порядок в этой сфере.

"В этом злополучном маршрутном такси ехали школьники. Почему они в нем ехали, потому что сломался школьный автобус, а органы местной власти не обеспечили оперативную замену. Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. В результате два ребенка погибли, два - получили телесные повреждения. Конечно, это очень печально. Этот пример показывает, что подзабыли, самоуспокоились, отошли от того, что нет мелочей. Каждый должен на своем месте обеспечивать реализацию тех задач, которые на него возложены".

Президент предсказуемо настаивает на ужесточении контроля на дорогах. Не дело, если ежегодно гибнет 500 человек. За каждой цифрой в статистке ДТП - здоровье и судьбы людей.

Беспокоит, что профилактика правонарушений идет порой спустя рукава. Казалось бы, бытовуха. В итоге жертвами непростительной инертности становятся дети. В прошлом году на 20 % увеличилось количество несовершеннолетних, подвергшихся сексуальному насилию. Формальный подход на местах в итоге может стать катализатором серьезных проблем. Вплоть до экстремизма. Видеть людей - задача местных властей. Но судя по риторике, все тревожные звоночки на контроле.

"Главный вывод - правоохранительный блок работает четко, задачи выполняются. На улицах мир, спокойствие и безопасность. Но определенная самоуспокоенность, недопонимание необходимости того, что нужно скрупулезно каждый день заниматься обыденными, на первый взгляд, делами, это в совокупности приводит к тому, что проявляются негативные вещи, чрезвычайные происшествия. Глава государства поставил задачу всех встряхнуть и самим встряхнуться. В этом смысле разговор состоялся полезный. Определенные выводы сделаны. Главное - есть над чем работать", - подытожил Андрей Швед.

За три часа у Президента критично прошлись по всем направлениям работы силового блока. По каждому конкретные поручения. Звучало и по Генпрокуратуре, ее роль должна быть значительно усилена. По аналитике в том числе. Работать будут в тесной связке с Госсекретариатом Собвеза и Верховным судом, чтобы видеть и решать проблемы.