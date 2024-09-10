Александр Лукашенко обратил внимание на подходы в работе чиновников с населением

Людей надо слушать, разговаривать с ними и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед властью. На это ориентировал чиновников Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний, сообщает БЕЛТА.

"Осень - время подводить итоги, выстраивать стратегию на будущий год. Поэтому самая главная наша задача - достойно завершить этот год и начать следующий год. От этого будут зависеть во многом и результаты президентских выборов, - сказал глава государства. - Приоритет - работа с людьми. В деятельности всех руководителей - и регионов, и местной вертикали, и руководителей центрального звена".

Президент обратил особое внимание на подходы в работе с населением, которых должны придерживаться чиновники: "Людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами".

В первую очередь Александр Лукашенко спросил участников совещания, какие вопросы являются наиболее острыми на данный момент и какова результативность работы с такими обращениями. "Именно от этого зависит авторитет каждого руководителя, на местах руководителей и власти в целом", - предупредил глава государства.