Александр Лукашенко обратился к белорусам по случаю годовщины хатынской трагедии

Сегодня, 22 марта, белорусы с болью в сердце вспоминают трагедию Хатыни. В 1943 году деревня была сожжена вместе с жителями: каратели не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей. Гибель Хатыни - не случайный эпизод войны, а один из тысячи фактов, свидетельствующих о целенаправленной политике геноцида фашистов по отношению к народу Беларуси. Страшная судьба постигла тысячи белорусских сел и деревень. Президент направил обращение соотечественникам по случаю годовщины хатынской трагедии.





Обращение Президента Беларуси по случаю годовщины хатынской трагедии

"Сегодня, 22 марта, скорбная дата страшной трагедии, ставшей символом жестоких преступлений нацизма.



Почти 80 лет отделяют нас от весеннего дня - последнего в жизни 149 жителей белорусской деревни Хатынь. Мирные и никому не угрожающие люди, которые просто хотели работать на родной земле, растить детей и продолжать историю своей страны, были заживо сожжены карателями, пришедшими уничтожить славянскую цивилизацию.



Факты, о которых мы нечасто говорили, чтобы сберечь души послевоенных поколений братских белорусского, украинского, русского народов, делают память о зверской расправе над беззащитными стариками, женщинами, детьми и младенцами еще больней. Вся дикость в том, что наряду с немецкими фашистами роль палача взял на себя 118-й батальон, состоящий из присягнувших на верность агрессору украинских коллаборационистов. Тех самых, чья кровавая деятельность вдохновляет современных неонацистов, истребляющих своих сограждан на юго-востоке Украины за их этническую принадлежность.



Но мы точно знаем, что скорбный звон колокола Хатыни отзывается болью в сердцах не только белорусов, но и миллионов людей в мире, которые смотрят на правду той войны открытыми глазами, понимают, что у нацизма нет национальности, и верят, что зло будет наказано.





