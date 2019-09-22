А это означает, что "шенген" для белорусов может стать доступнее. Официальные Минск и Брюссель максимально близки к подписанию соответствующих документов. Пока ждем сигнала от наших европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего определится конкретная процедура подписания соглашений. Итак, если соглашения будут парафированы с двух сторон (напомним, белорусская от имени Главы государства уже заявила о такой готовности), шенгенские визы подешевеют почти вдвое. В противном случае уже 2 февраля 2020 года вступит в силу новый визовый кодекс Евросоюза, согласно правилам которого отметки в паспорте для белорусов наоборот подорожают до 80 евро.



В МИД говорят о непростом решении для нашей страны. Переговоры ведутся с 2014 года. На одной чаше весов интересы простых граждан, на второй - вопросы реадмиссии, безопасности границ. Интерес государственный, и объяснимо, что Беларусь отстаивала для себя переходный период. Что ж, баланс интересов сохранили. Конечно, много нюансов, но кроме того, что упрощение визового режима - это в первую очередь гуманитарное решение, оно во многом имеет политическое основание, построенное на взаимных компромиссах. Впрочем, это оставим политикам и попробуем взглянуть с гражданской точки зрения и, если хотите, позиции обывателя.

Главным аргументом здесь будут говорящие за себя цифры и факты, которые представит наш экономический обозреватель Андрей Лаптенок. Самая главная цифра - это стоимость "шенгена", которая практически вдвое станет меньше.



Не 60 евро, а 35

Срок принятия решения о выдаче визы также сократят до 10 дней. Если упрощенный визовый режим заработает, на бесплатный "шенген" могут рассчитывать дети до 12 лет; школьники, студенты и сопровождающие их учителя или преподаватели, совершающие поездки в учебных или образовательных целях; также исследователи - граждане третьих стран, если они отправляются в Евросоюз в целях проведения научных исследований, и представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет, если они участвуют в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях.



Куда обращаться? В визовый центр или напрямую в консульские службы стран ЕС

Еще несколько существенных плюсов, которые белорусы получат от упрощения визовых формальностей. Если сегодня подать документы на шенгенскую визу можно не ранее чем за три месяца до начала поездки, по новым правилам такую заявку в консульство или визовый центр можно будет подать уже за полгода до выезда. Впрочем, как и прежде, не позже чем за 15 дней.



Увеличится количество граждан, которые могут рассчитывать на долгосрочные визы

Если вы в течение двух лет без нарушений использовали три краткосрочные визы, можете подавать на годовую. Если без нарушений пользовались многократной годовой, можете запросить визу на 2 года. Если регулярно посещаете страны Евросоюза по делам бизнеса, культурного обмена или просто часто путешествуете и имеете положительную визовую историю, рассчитывайте на пятилетний "шенген".



За взаимным упрощением поездок то, что нельзя измерить конкретными суммами, - это репутация Беларуси как надежного партнера. Впрочем, конечно, с упрощением визовых формальностей именно за счет репутации наша страна получит бонусы, которые со временем наверняка принесут и хороший доход для бюджета страны. Это инвестиционная привлекательность и развитие въездного туризма.



Беларусь будет действовать симметрично

Для граждан ЕС будет увеличиваться срок пребывания на территории Беларуси, которые прибыли на основании визы на 90 дней в течение полугода. Сейчас эти 90 дней действуют в годовом формате. Ну и не будем забывать: Беларусь уже давно в одностороннем порядке применяет формат "безвиз". С самого начала его действия режимом безивзового въезда воспользовались порядка полумиллиона иностранных граждан. Любопытно, что в основном это как раз граждане Евросоюза. А значит интерес к взаимным поездкам высокий. Хотя 30-дневный безвизовый режим действует сегодня не только для европейцев, а для граждан почти 80 государств, представляющих все пять континентов.



