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Александр Лукашенко открыл мост через Неман - один из самых высоких в Беларуси

Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил Президент во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман в Гродно. Также Александр Лукашенко отметил, что наша страна не отдаст ни клочка земли.

Открытый мост - один из самых высоких в стране - 32 метра над уровнем реки.

Притомчто и длина четвертой переправы около 240 метров. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Построить новый автомобильный объект хотели уже давно - еще со времен СССР. Поэтому введение в эксплуатацию Восточного - большое и важное событие для жителей областного центра. Подробности визита Президента в Гродно в следующих выпусках новостей.

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