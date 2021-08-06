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Александр Лукашенко открыл мост через Неман - один из самых высоких в Беларуси
Факт
Пусть никто не сомневается - белорусы строят свои мосты в мирное будущее. С таким посылом выступил Президент во время церемонии торжественного открытия автомобильного моста Восточный через Неман в Гродно. Также Александр Лукашенко отметил, что наша страна не отдаст ни клочка земли.
Открытый мост - один из самых высоких в стране - 32 метра над уровнем реки.
Притомчто и длина четвертой переправы около 240 метров. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону. Построить новый автомобильный объект хотели уже давно - еще со времен СССР. Поэтому введение в эксплуатацию Восточного - большое и важное событие для жителей областного центра. Подробности визита Президента в Гродно в следующих выпусках новостей.
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