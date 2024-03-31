Александр Лукашенко: Пасха несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в идеалы добра и справедливости

Президент Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 31 марта 2024 года, пишет БЕЛТА.



"Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он несет в себе глубокий смысл исцеляющей веры в вечные идеалы добра и справедливости, - говорится в поздравлении. - Воскресение Христово объединяет нас вокруг истинных христианских ценностей, обращает к исконным качествам белорусского народа: самопожертвованию, братской взаимопомощи и стремлению служить родной земле".



В пасхальные дни сердце каждого верующего преисполняется великой радостью, которая укрепляет дух, вселяет надежду на светлое будущее, отметил глава государства.



"Пусть Пасха вдохновляет вас на благие дела и наполняет жизнь любовью. Крепкого здоровья, счастья, мира и согласия вам и вашим близким", - пожелал Александр Лукашенко.