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Александр Лукашенко: Переболевшие - это люди, которые победили
Президент Беларуси тепло пообщался с активными участниками акции "Во славу общей Победы" и прихожанами Всехсвятского храма.
Возможность задать сегодня вопрос Президенту была и у ветеранов труда, военнослужащих и журналистов. В преддверии юбилейной даты Великой Победы, конечно же, много говорили о тех, кто самоотверженно, зачастую ценой собственной жизни, приближал мир. Ветераны могут быть уверены: их подвиг не забыт! Памятные мероприятия, которые в эти дни проходят в разных точках нашей страны, - очередной повод задуматься о ценности всего, что у нас есть. В первую очередь о ценности мира, ценности человеческих жизней и нашего здоровья. Вызов всей планете в этом году бросил COVID-19. В борьбе с ним нужно также проявить волю и выдержку. Тысячи белорусов это испытание уже достойно прошли и в знак своей личной победы говорят о желании присоединиться к республиканскому победному маршу.
О желании присоединиться к празднику сегодня сказали и военнослужащие. Президент не скрывал удивления, ведь ни День Победы, ни День Независимости без них немыслимы. Они одни из главных действующих лиц торжеств. В этом году хотят попробовать себя в другой роли.
Александр Лукашенко искренне поблагодарил солдат, офицеров, генералов, ветеранов как Великой Отечественной войны, так и Вооруженных Сил Беларуси. Для свидетелей тех страшных событий эти весенние дни самые важные в году. И 9 мая они по традиции хотят провести с нами - преемниками эстафеты по сохранению мира. Сегодня один из присутствующих на церемонии ветеранов рассказал Президенту о желании не пропустить парад. Александр Лукашенко попросил поберечь себя - по возможности все же остаться завтра дома и торжество посмотреть по телевизору.
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