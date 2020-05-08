Александр Лукашенко: Переболевшие - это люди, которые победили

Президент Беларуси тепло пообщался с активными участниками акции "Во славу общей Победы" и прихожанами Всехсвятского храма.



Возможность задать сегодня вопрос Президенту была и у ветеранов труда, военнослужащих и журналистов. В преддверии юбилейной даты Великой Победы, конечно же, много говорили о тех, кто самоотверженно, зачастую ценой собственной жизни, приближал мир. Ветераны могут быть уверены: их подвиг не забыт! Памятные мероприятия, которые в эти дни проходят в разных точках нашей страны, - очередной повод задуматься о ценности всего, что у нас есть. В первую очередь о ценности мира, ценности человеческих жизней и нашего здоровья. Вызов всей планете в этом году бросил COVID-19. В борьбе с ним нужно также проявить волю и выдержку. Тысячи белорусов это испытание уже достойно прошли и в знак своей личной победы говорят о желании присоединиться к республиканскому победному маршу.



О желании присоединиться к празднику сегодня сказали и военнослужащие. Президент не скрывал удивления, ведь ни День Победы, ни День Независимости без них немыслимы. Они одни из главных действующих лиц торжеств. В этом году хотят попробовать себя в другой роли.







Александр Лукашенко искренне поблагодарил солдат, офицеров, генералов, ветеранов как Великой Отечественной войны, так и Вооруженных Сил Беларуси. Для свидетелей тех страшных событий эти весенние дни самые важные в году. И 9 мая они по традиции хотят провести с нами - преемниками эстафеты по сохранению мира. Сегодня один из присутствующих на церемонии ветеранов рассказал Президенту о желании не пропустить парад. Александр Лукашенко попросил поберечь себя - по возможности все же остаться завтра дома и торжество посмотреть по телевизору.



