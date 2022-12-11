Интерес прессы к белорусскому Президенту на международных встречах высокого уровня остается неизменно высоким. На полях саммита в Бишкеке Александр Лукашенко по просьбе журналистов прокомментировал самые резонансные темы, одной из которых стало заявление Меркель о Минских соглашениях. Экс-канцлер в интервью изданиюDieZeitзаявила, что это была попытка "дать Украине время для подготовки к войне" и отметила: в тот период все понимали, что конфликт на востоке Украины заморожен и проблема остается нерешенной, да и страны НАТО тогда не могли сделать столько, сколько делают сейчас, вооружая Киев.

Минск февраль 2015 г.

Интересно, в этот момент фрау на пенсии сама верила в то, что говорила? Это выглядит, как если бы в феврале 2015-го политические лидеры Европы и Украины собрались и всех "надули". И 16 часов напряженных переговоров, десятки и сотни мероприятий - просто ничто. Наверное, для этого не стоило так утруждаться, спешно лететь в Минск, постоянно дергать партнеров… Если бы хотелось просто тянуть время - нашлась бы масса более легких путей. Но ведь они, в том числе и Порошенко, и Меркель, сами активно включились в возможное разрешение конфликта. А ЕС подталкивали Украину к соблюдению Минских соглашений. Все говорит о том, что эти сегодняшние заявления не имеют под собой абсолютно ничего, чистейший воды блеф. Попытка вписаться в модную нынче политическую повестку. Зачем это старожилу европейской политики, фрау Меркель, не понятно. Но осадок остается гаденький…





Сегодня тренды таковы, что Украина должна победить (или уж по крайней мере затянуть конфликт до максимуму), а значит, все участники событий могут говорить вообще все, что душе угодно. И вот как раз сейчас это похоже на сговор. Видя то, что происходит, как еще отреагировать? А давайте всем скажем, что это мы так время тянули. И ведь кто-то поверит! Исходя из их логики, соглашаться можно было на что угодно, лишь бы потянуть время, а не тратить его в Минске. Но ведь мучились, спорили, яро обсуждали. А по итогу сами себя выставили в дурном свете.

Так что заявления экс-канцлера Германии низводят ее же до уровня политической куклы. А ведь была авторитетом в ЕС. Меркель поступила мелко... мерзко. Именно такой была реакция белорусского лидера на "откровения" фрау.

"Должен вам сказать, я Владимиру Владимировичу (Путину. - Прим. TVR.BY) свою точку зрения насчет этого высказал. Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. И то, как есть на самом деле, это не просто отвратительно - это мерзко. Меркель… Я тоже этого не ожидал. И Президент России об этом сказал: он не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко. Она хочет быть в тренде. Минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе и Порошенко, были тогда очень серьезны. Представляете, после минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали", - сказал Президент.

Александр Лукашенко уверен, что не все так просто, как сейчас звучит в аналогичных заявлениях Ангелы Меркель и Петра Порошенко: "Сегодня на том фоне разговаривать о том, что они с Порошенко, этот Олланд (экс-президент Франции Франсуа Олланд. - Прим. TVR.BY), которого она за руку водила на моих глазах… Они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию, Путина и всех в мире; дали паузу, возможность украинскую армию подготовить к этой войне… Если бы это было так, это слишком просто. Вот обманули, подготовились к войне и воюют сейчас. Ну, если этот так (это не так), чего тогда выть и стенать, что идет война? Вы к ней готовились".

Глава государства поделился информацией, что в 2021-2022 годах с Донбасса должна была начаться война против России. "Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть) - начать войну против России с Донбасса", - заявил белорусский лидер.

По его словам, причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. "Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может 2022 году. Россия сработала на опережение. Поэтому не надо Россию упрекать в силу заявлений Порошенко, Меркель, лживых заявлений, что Россия начала войну, - сказал Александр Лукашенко. - Они - Меркель и Порошенко - хотят показать свою значимость. Что украинская армия, смотрите - воюет, сопротивляется одной из сильнейших армий мира потому, что "мы обманули тогда в Минске всех, и мир весь обманули, и Россию, и так далее". Мелко и мерзко. Не похоже на Меркель. Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно".

Президент Беларуси уверен, что в случае реализации Минских соглашений Украина была бы целостной и никакой бы войны не было. "Тогда можно было. Уже бы вот к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал Путин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной. Никакой бы войны не было", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в то время передавал информацию, пожелания и требования от Президента России Владимира Путина тогдашнему руководителю Украины Петру Порошенко и наоборот. "Я как-то говорил, что Путин в последний раз передал Порошенко, что помогут то, что разрушено, восстановить. А разрушения были минимальные. Но они на это не пошли. Они готовились к войне. Но тогда так никто не думал, как сегодня говорят Меркель и Порошенко", - сказал глава государства.

"Если обманывали и готовились к войне, это отвратительно. А то, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, - это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть. Второе - Меркель не хочет, чтобы ее сегодня на фоне событий в Украине обвиняли: "Ну, ты там, ты же ездила с Олландом, представляла Европу, и ты толкала Украину не туда, куда надо!" Она начинает оправдываться. Еще раз подчеркиваю: мерзко и недостойно. Лучше сидела бы и не вылазила. Этим самым она перечеркнула все то, что она делала и для Германии, и для Европейского союза. А мы к ней относились серьезно. И Россия к ней относилась серьезно. Но, как видите, ошиблись. Она оказалась такой же мелкой, как сегодняшние все лидеры Европы", - подчеркнул Александр Лукашенко.