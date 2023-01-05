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Александр Лукашенко подписал поправки в закон о гражданстве
Глава государства Александр Лукашенко 5 января подписал закон об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь", сообщает БелТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.
Поправки предусматривают, в частности, уточнение круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Республики Беларусь, и обязанность гражданина Республики Беларусь уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве. Предусмотрена также возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами.
Подписанный Президентом закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности.
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