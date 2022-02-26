Александр Лукашенко подписал указ - 56 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, по которому государственных наград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности. Среди них и ведущие специалисты тренерского цеха национальных команд. Главный тренер национальной сборной по прыжкам на батуте Ольга Власова награждена орденом Отечества II степени. Главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Лепарская удостоена ордена Трудовой Славы. Орденом Почета отмечены заслуги старшего тренера национальной команды по инваспорту Геннадия Вишнякова, а также старшего тренера сборной по гребле на байдарках и каноэ Геннадия Галицкого и главного тренера сборной по вольной борьбе Олега Райхлина.