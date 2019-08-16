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Александр Лукашенко подписал указ "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике"

Вся страна замерла в ожидании. 9 и 10 сентября пройдет уникальное событие - матчевая встреча по легкой атлетике между сборными команд Европы и США.
Участники и иностранные туристы смогут посетить Беларусь в это время без визы. Это следует из подписанного сегодня Президентом страны Александром Лукашенко указа "О подготовке и проведении матчевой встречи по легкой атлетике".
Волонтеры и члены сборных команд смогут пользоваться бесплатно общественным транспортом. Указ позволит сократить расходы республиканского бюджета и привлекаемых на подготовку мероприятия из других источников средств, а также повысить зрительский интерес. Напомним, что каждая сборная будет включать 152 спортсмена. Командный кубок будет разыгран по результатам соревнований в 37 дисциплинах легкой атлетики.

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