Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных

Глава государства принял совершенно разные решения о различных видах помилования. И здесь единообразия не может быть, потому что учитывается характер совершенного преступления, личность осужденного, как он отбывает наказание, стал ли он на путь исправления. То есть все имеет значение. Отсюда и решения главы государства разные. По последнему указу это, как правило, замена наказания на более мягкое. Комментируя указ о помиловании, Ольга Чуприс обратила внимание, что помилование - это институт, относящийся к исключительной компетенции главы государства. И Александр Лукашенко активно пользуется предоставленным ему правом.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси