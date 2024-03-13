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Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
Указ о помиловании подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. В этом году шанс сделать работу над ошибками получили 15 человек – это лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, и женщины, имеющие малолетних детей.
Документ прокомментировала замглавы Администрации Президента. Ольга Чуприс отметила, что это очень большое число обращений, на которые единовременно обратил внимание глава государства. Наш Президент как никто другой искренне заинтересован в том, чтобы в обществе были мир и спокойствие, чтобы каждый человек в нашей стране был в общество интегрирован, отметила руководитель комиссии по вопросам помилования при Президенте.
Глава государства принял совершенно разные решения о различных видах помилования. И здесь единообразия не может быть, потому что учитывается характер совершенного преступления, личность осужденного, как он отбывает наказание, стал ли он на путь исправления. То есть все имеет значение. Отсюда и решения главы государства разные. По последнему указу это, как правило, замена наказания на более мягкое.Комментируя указ о помиловании, Ольга Чуприс обратила внимание, что помилование - это институт, относящийся к исключительной компетенции главы государства. И Александр Лукашенко активно пользуется предоставленным ему правом.
Несмотря на то что помилование не является массовым институтом, а индивидуальным, Президент широко его использует. Ведь для нашего лидера судьба каждого человека имеет значение.
Интервью замглавы Администрации Президента об институте помилования и о том, как выполняется поручение главы государства по разработке Закона об амнистии к 80-летию освобождения Беларуси, смотрите в "Панораме" на "Беларусь 1".
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