Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы

Развитие судебной системы страны, новации в работе и резонансные уголовные дела. Это темы разговора Президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Прежде Александр Лукашенко ориентировал представителей Фемиды в целом переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике, ведь каким будет подход, такое и в целом будет складываться впечатление обо всей судейской вертикали страны.



В Беларуси сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. Что сделано, а что предстоит воплотить в жизнь, и рассказал Валентин Сукало. Сегодня же по итогам встречи Президент поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной. В его разработке будет задействованы МВД и Верховный суд.



