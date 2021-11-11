Александр Лукашенко поручил позаботиться о беженцах на границе

От уборочной кампании до ситуации на границе и санкций: Президент поставил задачи по наиболее актуальным вопросам.



Так, на особом контроле миграционный кризис на белорусско-польской границе. Александр Лукашенко поручил позаботиться о беженцах, в первую очередь о беременных женщинах и детях, и обеспечить мигрантов сухими дровами.



Министерство образования в ближайшее время подберет подходящий объект для размещения там детей мигрантов. Возможно, это будет один из детских оздоровительных лагерей. Задача МИДу - на международных площадках позиция Беларуси должна звучать громче. Безопасность по внешнему контуру и недопущение провокаций превыше всего - это поручения силовому блоку.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодцы журналисты, что показывают истинное лицо этой демократии. Наконец-то и вы, сидящие здесь, и особенно наше общество и другие поймут, что же это за демократия и права человека, свобода слова там, на Западе, к которой нас постоянно толкали. Ранее были зафиксированы факты, когда такие выстрелы производились поверх голов мигрантов, находящихся на границе с Польшей. За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. Избивают, ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках, избитые, переломанные. Выбрасывают их просто на государственную границу.

