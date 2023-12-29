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Александр Лукашенко поручил распространить на всю Беларусь передовой опыт Минска по строительству подземного перехода по типу метро
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил распространить на всю Беларусь передовой опыт Минска по строительству подземного перехода способом, который был использован при создании подобного объекта возле торгового центра "Першы нацыянальны гандлёвы дом", сообщает БЕЛТА.
Как доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, рядом с торговым центром построен подземный пешеходный переход. "Мы впервые в стране построили не открытым способом (не раскапывали проспект). Мы сделали методом тоннеля. Метрострой сделал этот тоннель. Теперь у нас уже отработаны технологии. Мы можем строить дальше без прекращения движения", - сказал он.
Александр Лукашенко позитивно оценил такой подход, поручив впредь по всей стране так делать подземные переходы. "Губернаторов касается", - отметил глава государства.
Фото: БЕЛТА
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