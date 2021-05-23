Александр Лукашенко поручил руководству Минска опережать запросы населения и оперативно реагировать на существующие проблемы

Социально-экономические вопросы, общественно-политическая обстановка и реализация важнейших инвестпроектов.



На неделе прошло большое совещание по комплексному развитию Минска. Одно из поручений Александра Лукашенко руководству города - опережать запросы населения и оперативно реагировать на существующие проблемы. Во всем должен быть хозяйский подход: и в организации работы, и в финансовых тратах. По итогам четырех месяцев экономика столицы прекратила падать и вышла на небольшой рост. Неплохой была и средняя зарплата по городу: в марте около 2 тысяч рублей.







Александр Лукашенко поручил разобраться с долгостроями

Поручил глава государства также разобраться с долгостроями.

. Минск - лицо страны, глядя на него складывается впечатление обо всей республике, потому особое внимание вопросам благоустройства. В течение июня город необходимо привести в порядок. Отдельно остановились на темпах роста населения в Минске: уже превышена планка в 2 миллиона жителей, что не лучшим образом влияет на комфорт жизни и экологию. Потому тренд такой: строить в столице с каждым годом будут все меньше, зато больше в пригороде и городах-спутниках.

Тема развития столицы была поднята на самом высоком уровне, и мы, разумеется, не могли не напроситься на встречу со столичным мэром в рамках нашего проекта

, и Владимир Кухарев любезно согласился. Говорили, в частности, о строительстве жилья и узнали, что построить 150 тысяч квадратных метров жилья за 5 лет в Смолевичах вполне реально.





Смолевичи активно развиваются и застраиваются

Город-спутник столицы сейчас активно развивается и застраивается. Развивается инфраструктура, транспортное сообщение, создаются новые рабочие места. В этом году сдают 11 домов, потом будет осваиваться еще одна площадка. Далее на очереди Руденск. Всего для Минска определены 6 городов-спутников.

Проект "Вопрос номер один" доступен на