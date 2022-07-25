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Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране животного и растительного мира
Островок природы в центре Европы надо сохранить. Президент поручил усилить работу по охране животного и растительного мира. Сегодня с докладом у главы государства начальник профильной госинспекции.
Вопросы охраны белорусской флоры и фауны обсудили во Дворце Независимости
В том числе под свой контроль госинспекция должна взять и вопиющие факты издевательства над животными. Такие случаи все чаще появляются в социальных сетях ради хайпа. Александр Лукашенко требует оперативно реагировать на подобные вещи. Обратить внимание необходимо и на воспроизводство леса после вырубки. Природу важно сохранить для будущих поколений.
На совещании обсудили и новые методы и формы работы инспекции, профподготовку сотрудников, трудовую дисциплину и искоренение фактов коррупции. В 2018 году при назначении Юрия Тертеля начальником инспекции Президент ставил четкие задачи по обеспечению законности в работе ведомства. Военная выучка нового руководителя была обязательным условием с учетом сложного времени.
То, что мы должны усилить работу по охране животного, растительного мира, - это факт. Зеленый островок природы в центре Европы - его надо сохранить. Инспекция - относительно военизированное формирование. Военного человека туда направляя, я полагал, что эта составляющая будет усилена. Встречаясь здесь с министром по чрезвычайным ситуациям, я ему поручил, чтобы среди крепких, надежных мужиков (ты сам это понимаешь не хуже меня) мы могли - не дай бог, тяжелые времена - создать хорошее военное подразделение. У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду. Тем более что особо и вооружать нечего, если нужно довооружить - довооружим. Поэтому подумай над этим аспектом: какие необходимо зарезервировать для тебя вооружения, и надо иметь под рукой всегда план мероприятий, потому что ребят надо учить. Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Людей надо учить. Это не потому, что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском, если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди. Это опять опыт Украины, когда спохватились и начали хватать неподготовленных людей (там страну развалили еще до начала этой операции) - и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий - и их не стало. Они не готовы были носить оружие. Даже носить оружие, не то что воевать. Поэтому нам надо свое общество в той части, в которой нам необходимо, подготовить защищать Отечество.
260 километров сетей изъяли госинспекторы за первое полугодие
Предупреждение, а не наказание. Госинспекция делает ставку на превентивные меры. Это касается малозначительных правонарушений. За серьезные спросят по полной. Так, по результатам проверок в первом полугодии увеличилось количество нарушений в сфере лесопользования - выявлено более 1300 фактов (рост на треть), 20 тысяч кубометров леса были вырублены незаконно; 903 случая браконьерства на рыбалке - изъято 260 километров сетей. Охотники оказались самыми законопослушными - здесь тенденция на сокращение нарушений.
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