Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране животного и растительного мира

То, что мы должны усилить работу по охране животного, растительного мира, - это факт. Зеленый островок природы в центре Европы - его надо сохранить. Инспекция - относительно военизированное формирование. Военного человека туда направляя, я полагал, что эта составляющая будет усилена. Встречаясь здесь с министром по чрезвычайным ситуациям, я ему поручил, чтобы среди крепких, надежных мужиков (ты сам это понимаешь не хуже меня) мы могли - не дай бог, тяжелые времена - создать хорошее военное подразделение. У тебя вся инспекция должна стать под ружье, не дай бог. Поэтому этот фактор тоже надо иметь в виду. Тем более что особо и вооружать нечего, если нужно довооружить - довооружим. Поэтому подумай над этим аспектом: какие необходимо зарезервировать для тебя вооружения, и надо иметь под рукой всегда план мероприятий, потому что ребят надо учить. Это же не просто взял винтовку и пошел на фронт. Людей надо учить. Это не потому, что чрезвычайщина какая-то, но все мы мужики, мы должны быть к этому готовы. Ну, а тебе надо научиться управлять этим войском, если, я говорю, вдруг, не дай бог. Но учения проводить надо. Надо, чтобы были подготовленные люди. Это опять опыт Украины, когда спохватились и начали хватать неподготовленных людей (там страну развалили еще до начала этой операции) - и на фронт. Они только доезжали до района боевых действий - и их не стало. Они не готовы были носить оружие. Даже носить оружие, не то что воевать. Поэтому нам надо свое общество в той части, в которой нам необходимо, подготовить защищать Отечество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь