О здоровье белорусов, отечественной медтехнике, а также поддержке и развитии белорусского бренда, который много сделал не только для нашей страны, но и мирового здравоохранения и безопасности, тоже говорили на неделе. Президент посетил частное инновационное предприятие ADANI. Там занимаются выпуском медоборудования и систем безопасности.



В половине учреждений здравоохранения нашей республики различные рентген-скрининги проходят именно на этой отечественной технике, пользуются ею и в разных точках планеты. Работой компании Президент остался доволен. Александр Лукашенко поддержал инициативу расширить производство и выделить под эти нужды земельный участок.



Президент оценил компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение медучреждений страны. В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь аппаратов КТ в разные регионы.



