3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Лукашенко посетил экорынок "Валерьяново"
Все самое вкусное и полезное от своих фермеров в одном месте. О таком аграрном хабе мечтали многие. Да, есть та же Комаровка, но нужен был пример именно отечественного рынка с экопродуктами. И он появился.
Проблемы с инвесторами, долгие годы строительства. И вот долгожданное открытие на выезде из Минска в направлении Логойска. На неделе рынок посетил Александр Лукашенко. Только на первом уровне многоэтажного комплекса разместилось 140 торговых мест. На прилавках все со словом "эко". Приобрести можно молочные и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты. Место хорошее. Впрочем, как заметил Президент, не только этот рынок, а вообще все необходимо проверить.
Санкционное давление извне и призывы разорвать контракты с крупными белорусскими предприятиями, среди которых Беларуськалий и БМЗ, губернатор Минской области Александр Турчин считает направленными против белорусского народа. Об этом он заявил в нашем проекте "Вопрос номер 1".
На этих предприятиях большие трудовые коллективы - более тысячи рабочих мест. Кроме того, производства - крупные налогоплательщики в государственную казну, деньги из которой в основном идут на социальную сферу и инвестпрограммы.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов