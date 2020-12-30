Александр Лукашенко посетил Минский отряд милиции особого назначения

Люди долга, чести и совести. Президент Беларуси сегодня посетил Минский отряд милиции особого назначения. В том числе и эти бойцы несли свою важнейшую вахту последние полгода на улицах столицы: ежедневный труд, который не допустил в стране хаоса и гражданского противостояния.



Беларусь не стала в ряд государств, которые пошли по пути "цветных революций" и незаконной смены государственного курса. Примеров тому, что целые народы поддаются внешнему давлению, предостаточно. Быть собой в современном мире - удел сильных, тех, кто может противостоять экономическим санкциям, политическим провокациям и информационной войне.



