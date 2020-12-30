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Александр Лукашенко посетил Минский отряд милиции особого назначения
Люди долга, чести и совести. Президент Беларуси сегодня посетил Минский отряд милиции особого назначения. В том числе и эти бойцы несли свою важнейшую вахту последние полгода на улицах столицы: ежедневный труд, который не допустил в стране хаоса и гражданского противостояния.
Беларусь не стала в ряд государств, которые пошли по пути "цветных революций" и незаконной смены государственного курса. Примеров тому, что целые народы поддаются внешнему давлению, предостаточно. Быть собой в современном мире - удел сильных, тех, кто может противостоять экономическим санкциям, политическим провокациям и информационной войне.
На Беларуси испробовали все классические методы и приемы Майдана. Но народный иммунитет сработал. Несмотря на беспрецедентное давление, здравый смысл оказался сильнее пустых слов и обещаний. Тем более, когда перед глазами известный опыт южных соседей
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