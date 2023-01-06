Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами

Слаживание региональной группировки войск: посмотреть на процесс и главное - пообщаться с военными. Сегодня на Обуз-Лесновский полигон в Брестской области прибыл Президент Беларуси.

Александру Лукашенко доложили об итогах тренировок (Это стандартная практика у белорусских и российских военных: слаживание идет по всем направлениям - от пехотных и танковых до подразделений ПВО). И о том, в каких условиях служат военные. Одно дело - это доклады в Минске, другое - на месте, что называется "на ногах" и в прямом диалоге с нашими союзниками. Послушать версии и командиров, и рядовых, чтобы видеть полную картину.

Подробности сегодняшней полевой работы Президента в репортаже Катерины Круталевич.Точно по расписанию президентский вертолет приземлился на Обуз-Лесновском полигоне. Здесь все живут минута в минуту - лагерь огромный, общие занятия и задач немало.





230-й общевойсковой полигон между Барановичами и Брестом не единственный, где идет так называемое слаживание.Тренируются и на севере - Лосвидо, Заслоново (это все Витебская область), порядка 9000 человек одновременно участвуют в процессе (цифры от Министерства обороны).

Что такое слаживание проще говоря?

Не военным языком - это игра в одной команде на оборону, где от командира до рядового должны понимать друг друга и понимать систему субординаций - все и идеально. Как сейчас? Докладывает командир российского соединения: "Были проведены совместные учения мотострелковых танковых подразделений, специальные учения с подразделениями специальных войск, в том числе с подразделениями ПВО. Мне хотелось бы поблагодарить Вас за оказанную помощь в развертывании, в обеспечении соединения".



Президент посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами

На полигоне Президент был совсем недавно - в конце октября здесь показывали новые разработки белорусского военпрома. Эта поездка больше про людей - от итогов работы до в каких условиях живут. Командиры докладывают, но Президент все сам посмотрит. Тут журналисты уже научены - маршрут может измениться в любую секунду. И так не бывает, что есть поручение и не вспомнили. В прошлый раз говорили о доработанных медицинских аптечках для военных, сегодня они готовы к применению.

Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек



"И вот они (медики - прим. редакции) за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Дальше совершенствуемся", - сказал Александр Лукашенко.





В таких аптечках важно все: от креплений до самого набора медикаментов. Белорусские сделаны так, что могут работать и на поле боя, и в условиях желтой и зеленой зоны (это уже уход за пострадавшими).



Разрабатывал аптечки по поручению Президента Минздрав - нынешний министр Дмитрий Пиневич по специализации военный хирург. Так что тут без теории. Медицина, тепло и одежда - на полигоне, особенно в такую погоду, это три первых вопроса, которые нужно закрывать сразу.

Температура в палатках (неважно офицерских или для солдат, они просто укомплектованы плотнее) ночью может быть до плюс 20-ти. Тепло дает дровяная печь. Это важно - нормальный, пусть иногда и короткий сон для людей, которые в полевых условиях находятся не один месяц. Кто-кто, а Президент в этих вопросах "на опыте". Иногда и у офицера постель - шинель.



Посмотрит Президент и форму союзников. Прошитая обувь, тоже к вопросу о тепле. Вся жизнь полигона - тренировки и быт. И этого в планах еще много.

Мы занимаемся по единым программам, мы используем единых инструкторов, как российских, так и белорусов. Слаживание проводилось экипажей, расчетов, взводов рот. Особенность подготовки была в том, что мы проводили много комплексных занятий, боевых стрельб, тактических учений. На сегодняшний день можно утверждать, что региональная группа войск к защите Союзного государства готова.

Дальше подготовка межвидовых подразделений. Военным это понятно, для тех, кто не глубоко в теме, - на территории Беларуси, например, начинается совместное летное тактическое учение. И вот это уже задача номер 1 - защита своего воздушного пространства. Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси



Региональная группировка войск - это один из элементов стратегического сдерживания, элемент, который должен остудить горячие головы на Западе в отношении агрессивной политики по отношению к Союзному государству и Республике Беларусь. А мы видим, что сегодня на границах Союзного государства происходит большая военная активность, пролеты разведывательной авиации. Совсем немиролюбивая политика исходит от наших соседей. Поэтому и было принято решение о развертывании региональной группировки войск. Она имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты западных прежде всего границ Союзного государства. "Красная звезда" - газета российских Вооруженных сил сегодня уступила информационное поле. Рядовые и командный состав частей и соединений могли лично пообщаться с белорусским Президентом. При этом Александр Лукашенко как всегда открыт, просит говорить о недостатках, если что-то есть. Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси



Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси имеет большое значение опыт российских военных, а также представляет интерес опыт, полученный во время слаживания воинских частей и соединений,. "Я думаю, вы мне расскажете больше, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен", - подчеркнул глава государства.





"Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное - мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме - готовить и белорусов, и россиян", - сказал глава государства.

"Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, - это для них тоже школа, это урок", - добавил белорусский лидер.

Факт Общее впечатление - все идет в штатном порядке.