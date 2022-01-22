ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Александр Лукашенко посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе

Защита наших южных рубежей, союзный ответ на западную агрессию, предстоящий референдум и уроки казахстанского кризиса. Информационно насыщенной получилась накануне рабочая поездка Президента в Брестскую область.

На повестке актуальные вопросы укрепления военной безопасности страны. Глава государства посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе. Главнокомандующему доложили о системе противовоздушной обороны. Военно-политическая обстановка в мире вынуждает держать руку на пульсе. Растет напряженность в Европе, в том числе у нашей южной границы. Президент подчеркивает: Беларусь должна быть готова к адекватному ответу. И если потребуется, Союзное государство будет защищать свои рубежи. Но Минск и Москва выстраивают общую безопасность лишь с позиций защиты.


Президент ответил на вопросы журналистов

Важнейший вопрос внутренней повестки - обновление Основного закона страны. Накануне официально утверждена дата референдума по Конституции. Александр Лукашенко убежден: Беларусь проведет референдум, а предложенный вариант Основного закона - это Конституция будущего. Также Президент призвал сделать выводы из событий, которые произошли в Казахстане. И главное - на нашей земле такое не должно повториться.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все