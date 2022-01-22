Александр Лукашенко посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе

Защита наших южных рубежей, союзный ответ на западную агрессию, предстоящий референдум и уроки казахстанского кризиса. Информационно насыщенной получилась накануне рабочая поездка Президента в Брестскую область.



На повестке актуальные вопросы укрепления военной безопасности страны. Глава государства посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе. Главнокомандующему доложили о системе противовоздушной обороны. Военно-политическая обстановка в мире вынуждает держать руку на пульсе. Растет напряженность в Европе, в том числе у нашей южной границы. Президент подчеркивает: Беларусь должна быть готова к адекватному ответу. И если потребуется, Союзное государство будет защищать свои рубежи. Но Минск и Москва выстраивают общую безопасность лишь с позиций защиты.

