3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Лукашенко посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе
Защита наших южных рубежей, союзный ответ на западную агрессию, предстоящий референдум и уроки казахстанского кризиса. Информационно насыщенной получилась накануне рабочая поездка Президента в Брестскую область.
На повестке актуальные вопросы укрепления военной безопасности страны. Глава государства посетил ряд военных объектов в Лунинецком районе. Главнокомандующему доложили о системе противовоздушной обороны. Военно-политическая обстановка в мире вынуждает держать руку на пульсе. Растет напряженность в Европе, в том числе у нашей южной границы. Президент подчеркивает: Беларусь должна быть готова к адекватному ответу. И если потребуется, Союзное государство будет защищать свои рубежи. Но Минск и Москва выстраивают общую безопасность лишь с позиций защиты.
Президент ответил на вопросы журналистов
Важнейший вопрос внутренней повестки - обновление Основного закона страны. Накануне официально утверждена дата референдума по Конституции. Александр Лукашенко убежден: Беларусь проведет референдум, а предложенный вариант Основного закона - это Конституция будущего. Также Президент призвал сделать выводы из событий, которые произошли в Казахстане. И главное - на нашей земле такое не должно повториться.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все