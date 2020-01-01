Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом

Беларусь вошла в новое десятилетие! К зеркальному числу нового года мы готовились и встретили 2020-й с особым размахом. По доброй традиции за несколько минут до боя курантов к народу нашей страны обратился Президент Александр Лукашенко.



Уходящий год был полон важных и по-настоящему ярких событий. Прошел он под знаком 75-летия освобождения Беларуси (и мы уже сегодня вступили в год Великой Победы советского народа над нацизмом). Запомнились и большие спортивные победы ІІ Европейских игр, а уже скоро мы будем с замиранием сердца следить за нашими атлетами на олимпийских аренах в Токио. Ну и, конечно, второй по счету год, посвященный малой родине, плавно перетекает в итоговый для трилогии... Недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, в которой нам, белорусам, предстоит определить свою судьбу и будущее нашей страны.



Наступающий год станет юбилейным, двадцатым нового, третьего тысячелетия. Встречая его, мы отчетливо осознаем, как стремительно бежит время: совсем недавно мы радовались, что стали свидетелями миллениума, и не заметили, что прошло уже целых 20 лет. Итогом этого активного созидательного периода стало построение независимого, суверенного государства. Мы это сделали впервые в истории. В истории белорусского народа, которому не раз приходилось бороться за право ”людьми зваться“. И 2020-й не будет исключением. Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается. И это показал уходящий год. Он был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы. И они справились, не подвели. Самое наглядное свидетельство этого – наши традиционно хлебосольные новогодние столы. Наша промышленность сделала шаг вперед. Получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства. Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями. И, конечно, спасибо людям в погонах за мир и спокойствие на нашей земле. В уходящем году наши позиции серьезно укрепились и на международной арене. А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах.



Президент сделал и еще один важный акцент: будущий год станет для всех нас временем дальнейшего становления и укрепления белорусской нации, сохранения основных черт идентичности и характера белорусов. Того, что отличает нас от других, – гостеприимство, миролюбие, доброжелательность, отзывчивость... В целом же, эти уникальные дни – от Рождества католического к Рождеству православному - дороги каждому из нас. Это время и долгожданных зимних каникул, и исполнения самых заветных желаний. Президент пожелал мира, любви, счастья и благополучия каждой семье и каждому дому.



