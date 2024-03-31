Александр Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил архиепископа Иосифа Станевского, митрополита Минско-Могилевского с Пасхой, пишет БЕЛТА.



"Во время этих праздничных дней каждый верующий волнуется в предчувствии великого чуда Воскресения Христова, которое пробуждает любовь, веру и милосердие", - говорится в поздравлении.



Католическая конфессия играет значительную роль в создании неповторимой белорусской культуры, формировании в обществе атмосферы доброжелательности, взаимоуважения, чуткого отношения друг к другу, подчеркнул глава государства.



"Искренне желаю, чтобы Божья благодать поддерживала Вас, давала духовную мощь, здоровье и силы в самоотверженном служении людям. Пускай Ваше высокое архиепископское призвание и в дальнейшем отзывается добротой в мыслях и сердце каждого человека", - пожелал Александр Лукашенко.