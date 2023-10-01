Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей

"В Год мира и созидания мы с особой признательностью отдаем дань уважения всем вам. Тем, кто, не жалея сил, трудился, чтобы в нашей любимой Беларуси воцарились единство, взаимная поддержка и общественное согласие. Ведь многое из того, чем сейчас по праву гордится наш народ, что составляет основу его современного экономического и культурного потенциала, - результат именно вашей многолетней самоотверженной работы. Хочу заверить, что белорусское государство продолжит следовать такой социальной политике, которая помогает окружить каждого из вас заботой и вниманием, создать наилучшие условия для достойной жизни", - отметил Александр Лукашенко.