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Александр Лукашенко поздравил Ирину Лепарскую с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Лепарскую с юбилеем, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
"Вся ваша трудовая биография с юных лет - честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вам удалось объединить коллектив талантливых тренеров, сделать этот красивый вид спорта одним из самых популярных и успешных в стране", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что яркие победы воспитанниц Ирины Лепарской вывели белорусскую школу художественной гимнастики в число мировых лидеров.
"Пусть вам всегда улыбается удача, работа приносит удовлетворение, а ученицы радуют новыми достижениями", - пожелал Президент.
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