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Александр Лукашенко поздравил Ирину Лепарскую с юбилеем

Александр Лукашенко поздравил Ирину Лепарскую с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главного тренера национальной команды по художественной гимнастике Ирину Лепарскую с юбилеем, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

"Вся ваша трудовая биография с юных лет - честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вам удалось объединить коллектив талантливых тренеров, сделать этот красивый вид спорта одним из самых популярных и успешных в стране", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что яркие победы воспитанниц Ирины Лепарской вывели белорусскую школу художественной гимнастики в число мировых лидеров.

"Пусть вам всегда улыбается удача, работа приносит удовлетворение, а ученицы радуют новыми достижениями", - пожелал Президент.

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