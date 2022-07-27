Александр Лукашенко поздравил Ирину Лепарскую с юбилеем

"Вся ваша трудовая биография с юных лет - честное служение любимой художественной гимнастике и родной Беларуси. Благодаря целеустремленности и трудолюбию вам удалось объединить коллектив талантливых тренеров, сделать этот красивый вид спорта одним из самых популярных и успешных в стране", - говорится в поздравлении.