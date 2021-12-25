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Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси с Рождеством Христовым

Католики всего мира встретили Рождество Христово. Христиан Беларуси поздравил глава государства.

"Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к христианским идеалам миллионы верующих, вдохновляет их на благие дела. Во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья - круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину. Пусть в эти рождественские дни все белорусы ощутят себя той крепкой и единой семьей, которая поддержит, защитит и даст совет, будет рядом в горе и радости. Пусть в домах всегда царят мир и согласие, а вера, надежда и любовь никогда не покидают ваши сердца", - говорится в поздравлении.

Накануне вечером праздничные богослужения прошли во всех костелах Беларуси. Торжественную мессу в Минске, в архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии отслужил Митрополит Минско-Могилевский Юзеф Станевский. Рождество Христово - один из самых почитаемых и долгожданных праздников на календаре западнохристианских конфессий. Сегодня кульминация празднований. В храмовых святынях весь день будут проходить богослужения, лейтмотив которых светлый и возвышенный: "Христос родился!"

Католики и протестанты празднуют Рождество Христово

По традиции, посетив костел, люди продолжают отмечать Рождество в семьях: накрывают богатые праздничные столы и дарят друг другу подарки. В этот и последующие восемь дней (Октаву Рождества Христова) принято ходить друг к другу в гости, общаться и делиться радостью.

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