Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси с Рождеством Христовым

"Из года в год в эти волнующие и радостные дни наши сердца и души переполняет ожидание чудесного, светлого и величественного праздника, который направляет к христианским идеалам миллионы верующих, вдохновляет их на благие дела. Во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья - круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину. Пусть в эти рождественские дни все белорусы ощутят себя той крепкой и единой семьей, которая поддержит, защитит и даст совет, будет рядом в горе и радости. Пусть в домах всегда царят мир и согласие, а вера, надежда и любовь никогда не покидают ваши сердца", - говорится в поздравлении.