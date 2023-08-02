Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ССО

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем десантников и сил специальных операций, пишет БЕЛТА.

"В самых сложных условиях - и в годы Великой Отечественной войны, и в современных локальных конфликтах - десантники всегда успешно выполняли сложные, трудно решаемые для других войск задачи, проявляя при этом высочайшую боевую выучку, невероятные крепость духа, бесстрашие и отвагу", - говорится в поздравлении.

Бережно храня и с честью продолжая славные традиции старших поколений и постоянно совершенствуя боевое мастерство, силы специальных операций сегодня надежно защищают интересы государства, безопасность и спокойствие граждан, констатировал Президент, подчеркнув, что так должно быть и впредь.

"Убежден, что вы лучшие из лучших, элита армии и пример для молодежи, а для каждого из вас служба в рядах Вооруженных Сил не только профессия, но дело и смысл всей жизни", - добавил белорусский лидер.

В поздравительном послании глава государства отдельно отметил заслуги ветеранов, которые беззаветно преданы Родине, десантному братству и учат этому подрастающее поколение.