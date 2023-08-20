Александр Лукашенко поздравил лидера Венгрии с национальным праздником

Приоритет мира и спокойствия сближает Минск и Будапешт. Это отметил Президент Беларуси в поздравлении лидеру Венгрии Каталин Новак с национальным праздником. Страна сегодня отмечает День святого Иштвана. Глава государства подчеркнул, что первоочередность национальных интересов, необходимость защиты семьи и традиционных ценностей, искреннее стремление к установлению честных и взаимоуважительных связей с партнерами будут и в дальнейшем содействовать развитию конструктивного сотрудничества между двумя странами.