Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пишет БелТА.

"Ваше многолетнее служение Предстоятелем Русской Православной Церкви является наглядным примером безграничного духовного достоинства, полной самоотдачи и поистине евангельского смирения. Московский патриархат сегодня - оплот сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в нынешнее сложное время миротворческие инициативы Патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество, гармонизируют межконфессиональные и межрелигиозные контакты, дарят надежду людям всех континентов и помогают преодолеть выпавшие на наш век испытания.

"Очень ценю Ваш вклад в укрепление и развитие белорусско-российских отношений", - добавил Президент.