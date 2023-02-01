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Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации
Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, пишет БелТА.
"Ваше многолетнее служение Предстоятелем Русской Православной Церкви является наглядным примером безграничного духовного достоинства, полной самоотдачи и поистине евангельского смирения. Московский патриархат сегодня - оплот сохранения многовековых христианских традиций, общечеловеческих ценностей и богатейшей культуры славянских народов", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что в нынешнее сложное время миротворческие инициативы Патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество, гармонизируют межконфессиональные и межрелигиозные контакты, дарят надежду людям всех континентов и помогают преодолеть выпавшие на наш век испытания.
"Очень ценю Ваш вклад в укрепление и развитие белорусско-российских отношений", - добавил Президент.
Он пожелал Предстоятелю РПЦ доброго здоровья и долгих лет жизни на благо православия. "Вас всегда ждут и очень ценят на братской белорусской земле", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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