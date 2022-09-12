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Александр Лукашенко поздравил следователей с профессиональным праздником
Сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов предварительного следствия.
Следственный комитет Республики Беларусь - важнейший институт национальной правоохранительной системы, который в значительной степени влияет на укрепление правопорядка в стране, защиту законных прав граждан, общественных и государственных интересов.
Благодаря ежедневной кропотливой работе слаженного высокопрофессионального коллектива ведомство успешно выполняет задачи по расследованию преступлений, обеспечению принципа неотвратимости наказания и восстановлению справедливости, что позволяет сохранять мир, согласие и стабильность в нашем обществе.
Выражаю признательность ветеранам органов следствия, чей жизненный путь, опыт и патриотизм являются примером для молодых сотрудников.
Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям, а также дальнейших успехов в службе на благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко
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