Александр Лукашенко поздравил следователей с профессиональным праздником

Сотрудникам и ветеранам органов предварительного следствия

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов предварительного следствия.

Следственный комитет Республики Беларусь - важнейший институт национальной правоохранительной системы, который в значительной степени влияет на укрепление правопорядка в стране, защиту законных прав граждан, общественных и государственных интересов.

Благодаря ежедневной кропотливой работе слаженного высокопрофессионального коллектива ведомство успешно выполняет задачи по расследованию преступлений, обеспечению принципа неотвратимости наказания и восстановлению справедливости, что позволяет сохранять мир, согласие и стабильность в нашем обществе.

Выражаю признательность ветеранам органов следствия, чей жизненный путь, опыт и патриотизм являются примером для молодых сотрудников.

Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям, а также дальнейших успехов в службе на благо родной Беларуси.