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Александр Лукашенко поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников
Профессиональный праздник сегодня отмечает элита Вооруженных Сил Беларуси - голубые береты. С Днем десантников и сил специальных операций военнослужащих и ветеранов поздравил Президент:
"В это непростое время, когда на территории нашего южного соседа полыхает пожар, грозящий перерасти в глобальный конфликт, вы твердо стоите на страже Родины, выполняя боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства, делая все возможное и невозможное для сохранения мира и спокойствия на родной земле. Убежден, что силы специальных операций всегда были и будут элитой белорусской армии, надежным щитом государства, настоящей школой мужества и патриотизма для молодежи", - говорится в поздравлении.
В Вооруженных Силах Беларуси десантные бригады входят в состав сил специальных операций. По традиции в эти дни двери откроют три соединения - в Витебске, Бресте и Марьиной Горке - именно там дислоцируются голубые береты. В этот день воины-десантники демонстрируют свои навыки в прыжках с парашютом и показательных выступлениях. Также проводятся показы военной техники и вооружения мобильных войск. Среди задач подразделений ВДВ - ведение контрдиверсионных и разведывательно-боевых действий. Десантников привлекают к борьбе с терроризмом, для усиления охраны госграницы и поддержанию правопорядка. Сегодня в непростой геополитической обстановке белорусские десантники несут постоянное боевое дежурство.
Задачи бригады и в целом батальона имеют и могут выполнять как по защите национальных интересов, по локализации каких-то районов, еще ряду задач - да, мы действительно, привлекались к задачам по усилению обороны территории государственной границы. Уже дважды мы выполняли такие задачи. И по 2-2,5 месяца приходилось жить в лесах. Но я скажу, что ребята оттуда приезжают и говорят, что не хотелось возвращаться. Им там нравится.
Сегодня силы специальных операций рассматриваются руководством страны как одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности Беларуси. Они выступают основным элементом стратегического сдерживания и служат школой воинского мастерства. Десантники с честью выполняют свой воинский долг, продолжают славные традиции дедов и отцов и остаются настоящими патриотами Отечества.
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