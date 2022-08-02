Александр Лукашенко поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников

Задачи бригады и в целом батальона имеют и могут выполнять как по защите национальных интересов, по локализации каких-то районов, еще ряду задач - да, мы действительно, привлекались к задачам по усилению обороны территории государственной границы. Уже дважды мы выполняли такие задачи. И по 2-2,5 месяца приходилось жить в лесах. Но я скажу, что ребята оттуда приезжают и говорят, что не хотелось возвращаться. Им там нравится.

Иван Денисенко, командир батальона 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси